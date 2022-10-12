Пермь, 12 октября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Пермском муниципальном округе Пермского края открыли движение по дороге-дублёру Нестюковского тракта. Как пояснили в минтрансе, это сделано для того, чтобы начать ремонт дороги по тракту и завершить строительство кольцевой развязки в районе отворота на деревню Устиново.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Ремонт дороги

«На данный момент готово порядка 70% кольца. К оставшимся работам строители смогли приступить после перенаправления автомобильного потока на полосу-дублер», — сказали в министерстве.

На тракте появится новое асфальтобетонное покрытие, пешеходные переходы. Для транспорта, двигающегося с промузла «Осенцы» через новую развязку, будет доступен путь на автомобильную дорогу Пермь — Екатеринбург.

Стоит отметить, крупный проект по возведению дополнительного выезда с промышленного узла «Осенцы» начали реализовывать в Прикамье в 2022 году. Новый выезд позволит направить грузовой транспорт напрямую на Южную объездную дорогу, минуя улицу Леонова. Перераспределение транспортных потоков повысит безопасность дорожного движения, позволит сократить количество ДТП и пробки.