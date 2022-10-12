Варшава, 12 октября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Передача нефти по одной из двух ниток трубопровода «Дружба» прекращена после обнаружения утечки, сообщил пресс-секретарь главного коменданта Государственной пожарной стражи Польши Кароль Кежковский.

ArtseBie Нефть

Ранее стало известно об утечке на одной из ниток нефтепровода, причины случившегося неизвестны.

Кежковский рассказал, что передача нефти по этой нитке прекращена, давление падает.

«Мы надеемся, что в следующие часы утечка станет меньше», — отметил он, отказавшись говорить о причинах случившегося.

По его словам, основные действия его ведомства направлены на защиту территории, где случилась авария. Он заверил, что угроз жителям нет. Нефть откачивается в предоставленные компанией Pern цистерны.