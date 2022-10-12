Санкт-Петербург, 12 октября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Петербуржцы отказываются от законных отсрочек, настаивая на своём призыве в рамках частичной мобилизации, или добровольно, без повестки, идут в военкоматы. Об этом рассказал 12 октября губернатор Петербурга Александр Беглов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Медкомиссия в военкомате

По его словам, люди из патриотических чувств отказываются от законной отсрочки. Это становится известно в ходе разбирательства спорных ситуаций.

«Получили информацию, что один из мобилизованных не успел завершить реабилитацию после операции. Выяснилось, что петербуржец — ветеран боевых действий. Он отказался брать в военкомат справки и заявил, что будет служить», — рассказал губернатор.

В другом случае родители молодого человека сообщили властям, что на службу призвали их сына, страдающего болезнью сердца. «Начали проверку, но мобилизованный принял решение служить и отказался от прохождения медкомиссии», — отметил Беглов.

Инженер одного из городских предприятий в сфере робототехники, офицер запаса, добровольно пришел в военкомат, желая быть мобилизованным, несмотря на отсутствие боевого опыта и старые травмы.

«Вот такие у нас петербуржцы. По объективным обстоятельствам не всем им доведется служить, но все они — герои», — подчеркнул губернатор.

Напомним, мобилизованные петербуржцы единовременно получат по 100 000 рублей, добровольцы — по 300 000 рублей. Их семьи получат пакет социальной помощи от города.