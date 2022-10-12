Москва, , 10:32 — REGNUM У Европейского союза не осталось возможности моментально нанести ощутимый удар по российской экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявила доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финуниверситета при правительстве РФ Любовь Хрустова. Так она прокомментировала обещания ЕК о новом пакете санкций против РФ.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«У Европейского союза не осталось возможности моментально нанести ощутимый удар по российской экономике. Наиболее действенные меры уже были введены, исключить Россию полностью из мировой экономической системы, очевидно, не получится, — констатировала Хрустова. — Сложившиеся годами экономические связи между Россией и Европой, разрушаясь под воздействием санкций, больно бьют по обеим сторонам конфликта. Некоторые страны Евросоюза на протяжении нескольких месяцев высказывают опасения относительно своего будущего в условиях продолжения санкций. Более того, звучат предложения о точечном смягчении санкции (как это было с российским цементом и удобрениями)».

По ее словам, очередные пакеты санкций, предлагаемые Еврокомиссией, создают локальные проблемы, но не приводят к ожидаемым результатам.

«Однако стоит обратить внимание на долгосрочную перспективу, поскольку эффект от некоторых санкций, а также ухода иностранных компаний из России будет ощутимым еще на протяжении долгих лет, — сказала Хрустова. — Кроме того, более существенную угрозу для России могут представлять не столько ограничения, вводимые со стороны Евросоюза, сколько координация действий Европы с США и другими участниками мировой арены. В частности, опасность представляет усиление влияния Европы на страны ОПЕК, укрепление связей с Индией и Китаем. Несмотря на то, что Китай выступает ближайшим партнером России, многие китайские компании соблюдают вводимые санкции, отказываясь работать в их обход».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хрустова объяснила, как санкции ЕС повлияли на российскую экономику.

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