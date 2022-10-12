Москва, 12 октября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. У Европейского союза не осталось возможности моментально нанести ощутимый удар по российской экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявила доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финуниверситета при правительстве РФ Любовь Хрустова. Так она прокомментировала обещания ЕК о новом пакете санкций против РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«У Европейского союза не осталось возможности моментально нанести ощутимый удар по российской экономике. Наиболее действенные меры уже были введены, исключить Россию полностью из мировой экономической системы, очевидно, не получится, — констатировала Хрустова. — Сложившиеся годами экономические связи между Россией и Европой, разрушаясь под воздействием санкций, больно бьют по обеим сторонам конфликта. Некоторые страны Евросоюза на протяжении нескольких месяцев высказывают опасения относительно своего будущего в условиях продолжения санкций. Более того, звучат предложения о точечном смягчении санкции (как это было с российским цементом и удобрениями)».

По ее словам, очередные пакеты санкций, предлагаемые Еврокомиссией, создают локальные проблемы, но не приводят к ожидаемым результатам.

«Однако стоит обратить внимание на долгосрочную перспективу, поскольку эффект от некоторых санкций, а также ухода иностранных компаний из России будет ощутимым еще на протяжении долгих лет, — сказала Хрустова. — Кроме того, более существенную угрозу для России могут представлять не столько ограничения, вводимые со стороны Евросоюза, сколько координация действий Европы с США и другими участниками мировой арены. В частности, опасность представляет усиление влияния Европы на страны ОПЕК, укрепление связей с Индией и Китаем. Несмотря на то, что Китай выступает ближайшим партнером России, многие китайские компании соблюдают вводимые санкции, отказываясь работать в их обход».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хрустова объяснила, как санкции ЕС повлияли на российскую экономику.