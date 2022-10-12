Москва, 12 октября 2022, 10:31 — REGNUM На период призыва индивидуальные предприниматели (ИП) и самозанятые должны освобождаться от уплаты налогов и других обязательных платежей, для малых и средних предприятий (МСП) необходимо расширить льготы по кредитам и страховым взносам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов
Сергей Миронов
Duma.gov.ru

«В случае призыва индивидуальных предпринимателей, самозанятых речь идет фактически о приостановке деятельности. Им нужны не просто отсрочки — на период мобилизации их необходимо освободить от налогов, арендной платы, других обязательных платежей», — считает Миронов.

Однако он обратил внимание на то, что, по плану правительства, первое, с чем они столкнутся по возвращении, — уплата немалых сумм, которые им начислялись во время защиты Родины.

«Людей все равно оставят «на счетчике», который на самом деле необходимо выключить». — убежден депутат Госдумы.

Следует также расширить меры поддержки малых и средних предприятий, которых коснулась мобилизация, подчеркнул Миронов.

Вместе с тем законопроект, позволяющий совмещать статус военнослужащего и предпринимателя, внесут в Госдуму депутаты и сенаторы. Законопроектом для призванных по мобилизации индивидуальных предпринимателей (ИП), а также учредителей и участников компаний запреты на ведение бизнеса снимут.

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