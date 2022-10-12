Москва, 12 октября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. На период призыва индивидуальные предприниматели (ИП) и самозанятые должны освобождаться от уплаты налогов и других обязательных платежей, для малых и средних предприятий (МСП) необходимо расширить льготы по кредитам и страховым взносам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«В случае призыва индивидуальных предпринимателей, самозанятых речь идет фактически о приостановке деятельности. Им нужны не просто отсрочки — на период мобилизации их необходимо освободить от налогов, арендной платы, других обязательных платежей», — считает Миронов.

Однако он обратил внимание на то, что, по плану правительства, первое, с чем они столкнутся по возвращении, — уплата немалых сумм, которые им начислялись во время защиты Родины.

«Людей все равно оставят «на счетчике», который на самом деле необходимо выключить». — убежден депутат Госдумы.

Следует также расширить меры поддержки малых и средних предприятий, которых коснулась мобилизация, подчеркнул Миронов.

Вместе с тем законопроект, позволяющий совмещать статус военнослужащего и предпринимателя, внесут в Госдуму депутаты и сенаторы. Законопроектом для призванных по мобилизации индивидуальных предпринимателей (ИП), а также учредителей и участников компаний запреты на ведение бизнеса снимут.