Москва, , 10:33 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал АО «Главное управление обустройства войск» во взыскании более 1,1 млрд рублей с Минобороны России. Решение судьи Лихачевой ещё могут обжаловать, передаёт ИА REGNUM.

Министерство обороны России Дарья Антонова © ИА REGNUM

В карточке дела появилась запись — «в иске отказать полностью», но вердикт вынесен в закрытом судебном заседании и не будет доступен для ознакомления.

Общая сумма претензий превышала 1,155 млрд рублей. Из них как долг по госконтракту от 13 февраля 2015 года фигурировало 699 630 016,63 рубля, а оставшаяся часть была заявлена в качестве долга по контракту от августа 2015 года.

Напомним, дело слушалось с апреля 2022 года. В июне Минобороны РФ подало ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании, ссылаясь «на необходимость сохранения служебной тайны в области обороны, а также на исполнение сторонами обязательств по неразглашению условий».