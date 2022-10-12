Татьяна Иващенко, 12 октября 2022, 11:00 — REGNUM Президент США Джо Байден призвал Владимира Зеленского перестать жаловаться на нехватку военной помощи от Вашингтона. Эта просьба престарелого лидера США, адресованная неадекватному главе нацистского киевского режима, вызвала шквал комментариев в социальных сетях.
Как сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома, Байден в личной беседе намекнул Зеленскому, что если он продолжит публично жаловаться на недостаточную военную помощь со стороны Вашингтона, то Конгресс США может отказаться выделять Киеву деньги.
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«Клоуну запретили плакаться», — комментирует подписчик новостного телеграм-канала Егор G.
«Нищенство — конёк наркомана Зеленского», — рассуждает О. Н.
«Попрошайке всё мало… Возомнил из себя непонятно что», — пишет Наталия.
Пользователь с ником А. М. назвал Зеленского нытиком.
«Америка больше не хочет помогать. Зеля, тебе конец», — оставил эмоциональный комментарий Александр Р.
«Бидон обиделся», — смеётся Екатерина.
«Что Байден неадекватный, что Зеленский», — считает Музыкант.
«Хозяин показал Зеле фигу», — пишет Вова.
«Кровавому клоуну Зеле мало крови», — подчеркнул Николай.
«Попрошайка чёртов», — охарактеризовала Зеленского Ксения.
«Да пусть Байден передаст пост президента Зеленскому уже. Чего мелочиться», — шутит R. S.
«Тролль надоел своим спонсорам», — отметил Виктор.
«Ооооо, они ещё не подозревают, что неблагодарность — это второе имя укронацистов», — напомнил Алексей К.
«А он привык уже, что ему постоянно помогают, а ему всё мало и мало, поэтому всю жизнь с протянутой рукой. Пусть на улицу выйдет, и там милостыню ему подадут, он же знаменитый на весь мир клоун», — пишет про Зеленского Людмила.
«Получил Зеленский по наркоманскому носу. То ли ещё будет», — подытожила обсуждение Марта.