Донецк, , 10:28 — REGNUM Вооруженные формирования бандеровцев вновь обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 12 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Киевская артиллерия ведёт обстрел mil.gov.ua

Отмечается, что новый обстрел Киевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 10:05 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета по делам вооруженных сил (ВС) Сената Конгресса США Джек Рид заявил, что складывающаяся в настоящее время вокруг конфликта на территории б. УССР ситуация является наиболее напряжённой со времен Карибского кризиса 1962 года.