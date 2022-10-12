Иркутск, , 10:28 — REGNUM Иркутская компания «Синема-Медиа» отсудила 2,9 млн руб. упущенной выгоды в связи с отказом американской киностудии в прокате фильма «Бэтмен». Об этом «Ъ-Сибирь » сообщил управляющий кинотеатром New Cinema Егор Иваненко. Он также выразил уверенность победить в случае подачи апелляции.

Бэтмен (сс) françois lafontaine

Как сообщало ИА REGNUM, показ «Бэтмена» в России был отменен за день до премьеры, которая была запланирована на 2 марта 2022 года. Как наказали российских кинозрителей за то, что страна начала специальную военную операцию на территории б. УССР.

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