Вашингтон, , 10:27 — REGNUM Заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена о надвигающемся «Армагеддоне» из-за действий российского лидера Владимира Путина было крайне непредусмотрительным, пишет Washington Times.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Слова Байдена об Армагеддоне, которые были восприняты как упрек в адрес Путина, вызвали большой резонанс в мире. На этом фоне Белый дом посмешил разъяснить, что слова президента США неправильно истолковали и их не следует воспринимать как предупреждение о возможном ядерном конфликте», — пишет издание.

Несмотря на все попытки властей США успокоить общественность, жителей страны бросило в дрожь от слов Байдена.

«Не помогла снизить уровень беспокойства в США и последовавшая за словами Байдена информация о закупке министерством здравоохранения на $290 млн препарата Nplate, который предназначен для лечения повреждений клеток крови, возникших в результате радиационного поражения», — отметили журналисты.

В издании добавили, что американцы не могут не «съежиться от осознания того, что Байден сам внес значительный вклад в надвигающуюся угрозу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил, что конфликт на территории б. УССР может сопровождаться ошибками и просчетами, которые приведут к «Армагеддону».

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