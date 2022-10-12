Вашингтон, 12 октября 2022, 10:27 — REGNUM Заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена о надвигающемся «Армагеддоне» из-за действий российского лидера Владимира Путина было крайне непредусмотрительным, пишет Washington Times.
Несмотря на все попытки властей США успокоить общественность, жителей страны бросило в дрожь от слов Байдена.
В издании добавили, что американцы не могут не «съежиться от осознания того, что Байден сам внес значительный вклад в надвигающуюся угрозу».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил, что конфликт на территории б. УССР может сопровождаться ошибками и просчетами, которые приведут к «Армагеддону».
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