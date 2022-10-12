12 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 11:00 — REGNUM США фактически обвинили Саудовскую Аравию в поддержке специальной военной операции России на территории бывш. УССР после того, как возглавляемый Эр-Риядом альянс ОПЕК+ объявил на прошлой неделе о сокращении добычи нефти.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы считаем, что после решения, которое ОПЕК+ приняла на прошлой неделе, (Саудовская Аравия) определенно встала на сторону России. Но сейчас не время идти на союз с Россией», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и добавила, что в связи с этим президент США Джо Байден пересматривает отношения с Саудовской Аравией.

Напомним, что Байден пообещал пересмотреть отношения между США и Саудовской Аравией сразу после вступления в должность в 2021 году из-за ситуации с правами человека, однако после введения антироссийских санкций он резко поменял свое враждебное отношение и нанес визит в королевство для обсуждения поставок нефти.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Чего вы ожидали от них? Чтобы они плясали под вашу дудку? И кстати, людям лучше начать обращать внимание на коалицию БРИК. Если вы не знаете, что это такое, то, возможно, стоит посмотреть. На конференции в этом году прозвучала самая жесткая риторика против Запада. Как только они примут решение о валюте, они могут в конечном итоге просто начать торговать нефтью между собой не в долларах, а в чем-то другом. Это фактически сделает санкции США бесполезными», — отмечает joe_fred355.

«Настоящий гений. Президент Байден обвиняет их в плохом поведении, а затем умоляет их о нефти. При этом он затормозил наши собственные источники энергии. Настоящий гений», — подчеркивает Ned246.

«Администрация Байдена поставила США в положение, когда их будут эксплуатировать. Если вы зависите от иностранных источников энергии, у вас нет никаких рычагов влияния. Сейчас Байден стоит на коленях перед Мадуро, умоляя его о нефти. Тем временем он истощает наши запасы, чтобы снизить цены на газ до середины срока», — осуждает gearjammerjoe.

«Наш президент вступает в должность, называя Путина злым, наследного принца — убийцей, а Саудовскую Аравию — изгоем. Он наблюдает, как Путин освобождает территории [б. УССР], а затем идет умолять наследного принца помочь нам с нефтью. Они не только говорят «нет», но переходят на сторону Китая и России. Какова реакция Байдена? Обвинить ОПЕК, вместо того чтобы понять, что когда вы бросаете своего друга Саудовскую Аравию, поддерживая иранский режим, они ответят. Менее чем за 2 года Байден нанес больший ущерб, чем любой президент в нашей истории, как нашей национальной безопасности, так и нашей экономике», — критикует wyldthing.

«Вопрос должен быть следующим: почему Байден сократил добычу нефти и газа? Мне кажется забавным, что Байден жалуется на сокращение ОПЕК, когда он сделал то же самое здесь, в США», — подчеркивает 2022midterms.

Штаб-квартира ОПЕК Priwo

«В течение десятилетий дела с правами человека у Саудовской Аравии были в полном порядке. Как только они пошли против Байдена, чтобы защитить свои прибыли, внезапно права человека стали проблемой. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы увидеть, что приоритетом здесь являются деньги, а не гуманитарные проблемы. Бизнес, как обычно», — указывает alextoo.

«Не было бы никакой разницы, что делает ОПЕК, если бы США были энергетически независимы. Байден, а не ОПЕК поставил нас в такое положение, как и все сенаторы-демократы и члены Конгресса, которые позволили этому случиться», — уверен dis-qusted.

«При президентстве Байдена никто больше не уважает США. Некогда самая могущественная страна теперь является мировым посмешищем», — пишет Lucky1869.

«Байден дал понять, что считает Саудовскую Аравию не союзником, а скорее государством-изгоем, и пошел на уступки Ирану (заклятому врагу Саудовской Аравии). Байден, по сути, заставил Саудовскую Аравию искать союзников в других странах. Почему саудовцы должны быть заинтересованы в помощи такому «союзнику», как Байден?» — задает риторический вопрос web0623.

«Десятилетнее выстраивание отношений, и с приходом Байдена союзники на Ближнем Востоке исчезли», — сожалеет conservative699.

«Не более ли вероятно, что они делают это, чтобы отомстить Байдену за то, что он сказал о саудовцах?» — спрашивает themoretruthfultruth.

«Белый дом говорит, что Байден считает, что Саудовская Аравия встала на сторону России после сокращения ОПЕК+». И как это заявление поможет, когда Байден вернется в Саудовскую Аравию, чтобы умолять о нефти? Джо придется прислать им свои коленные чашечки, чтобы попытаться заставить их увеличить добычу», — шутит frankdrachman.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе ОПЕК+, в которую входят Россия и Саудовская Аравия, объявил о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в день для поддержания цен на нефть.