Москва, , 10:46 — REGNUM Бывшему сотруднику британских спецслужб Кристоферу Стилу ФБР США предлагало $1 млн за доказательства, подкрепляющие составленное им досье о якобы существовавших связях экс-президента Дональда Трампа с Москвой. Об этом заявил на суде аналитик ФБР Брайан Отен.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Отен рассказал, что Стил даже не смог назвать имена своих источников, ограничившись их «общим описанием». Вознаграждения он не получил.

Аналитик ФБР был свидетелем на процессе российского гражданина Игоря Данченко. По версии следствия, досье Стила составлено с участием Данченко. Гражданина РФ обвиняют в предоставлении ФБР заведомо ложных данных, свою вину он отрицает.

По словам Отена, осенью 2016 года в Великобритании он беседовал со Стилом о его досье. Тогда британцу и предложили вознаграждение.

Как сообщало ИА REGNUM, досье Стила лежало в основе расследования о «сговоре» Трампа с Россией, которое власти США начали после президентских выборов 2016 года. Доказать «сговор» не удалось.

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