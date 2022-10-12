Хартум, 12 октября 2022, 10:34 — REGNUM В Организации Объединенных Наций (ООН) сообщили о получении новых данных о последствиях масштабных наводнений в Судане летом-осенью 2022 года. Об этом 12 октября сообщает SUNA со ссылкой на данные Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
По последним данным, наводнения так или иначе затронули девять из десяти провинций страны. Таким образом, общее число пострадавших в результате наводнения выросло до 909 тысяч человек.
«Есть данные о том, что наводнения привели к гибели скота и повреждению урожая, сносу дорог и мостов, разрушению домов, школ и медицинских учреждений, затоплению колодцев и канализационных коллекторов, что привело к загрязнению водных ресурсов и риску вспышек болезней, передаваемых по воде», — говорится в заявлении экспертов УКГВ.