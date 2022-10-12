Хартум, 12 октября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Организации Объединенных Наций (ООН) сообщили о получении новых данных о последствиях масштабных наводнений в Судане летом-осенью 2022 года. Об этом 12 октября сообщает SUNA со ссылкой на данные Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Https://twitter.com/AlArabiya_Taqs Наводнение

По последним данным, наводнения так или иначе затронули девять из десяти провинций страны. Таким образом, общее число пострадавших в результате наводнения выросло до 909 тысяч человек.

«Есть данные о том, что наводнения привели к гибели скота и повреждению урожая, сносу дорог и мостов, разрушению домов, школ и медицинских учреждений, затоплению колодцев и канализационных коллекторов, что привело к загрязнению водных ресурсов и риску вспышек болезней, передаваемых по воде», — говорится в заявлении экспертов УКГВ.