Сеул, , 10:28 — REGNUM 12 октября спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон встретился с главой департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси, находящимся с визитом в Сеуле. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаги Японии и Южной Кореи Republic of Korea

В ходе встречи представители двух стран обсудили вопросы противодействия северокорейской ядерной угрозе, обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове, включая принятие Пхеньяном ядерной доктрины и проведение учений по применению тактического ядерного оружия.

Стороны подчеркнули важность сотрудничества Южной Кореи, США и Японии в противодействии ракетной и ядерной угрозам КНДР, договорившись дать жёсткий ответ совместно с мировым сообществом в случае продолжения недружественных действий.

Ким Гон и Такэхиро Фунакоси также договорились продолжить работу по возвращению Пхеньяна за стол переговоров.

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