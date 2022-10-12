Кабул, , 10:26 — REGNUM В афганской провинции Парван неизвестными лицами убит начальник уголовного розыска уезда Джебель-ус-Сирадж. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство Mate Marschalko

По данным источников, убийство было совершено вечером 11 октября в одном из районов уезда.

Убитого звали Наджибулла Нури, и он недавно был назначен на эту должность.

Источники добавляют, что этот член движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее был директором государственной школы в этом же уезде.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не заявили об этом инциденте. Пока никто взял на себя ответственность за убийство.