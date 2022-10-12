Вашингтон, , 10:27 — REGNUM Министр обороны Косово Арменд Мехай и глава Сил безопасности Косово Башким Яшари 11 октября в ходе визита в США провел встречу с главой Бюро национальной гвардии США и одновременно советником министра обороны США Даниэлем Хокансоном.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили достижения Сил безопасности Косово и успехи совместной высадки в Кувейте и учений DEFENDER EUROPE в 2021 году.

Мехай от лица Сил безопасности Косово выразил готовность обучать беженцев с территорий б. УССР навыкам проведения поисково-спасательных и саперных работ, а также участвовать в гуманитарных миссиях по транспортировке помощи.

Генерал Хокансон пообещал Косово продолжение сотрудничества в рамках Государственной программы США по реализации межведомственного партнерства в военной области и в других сферах.

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