Иркутск, 12 октября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Банки Приангарья подготовили инструкции о кредитных каникулах для мобилизованных, сообщает 12 октября телеграм-канал правительства Иркутской области. Поясняется при этом, что в начале октября были приняты изменения в законодательство, согласно которым мобилизованные граждане и члены их семей могут оформить кредитные каникулы.

Правительство Приангарья Мобилизация

Оформление кредитных каникул носит заявительный характер. С подробной информацией о том, кто может подать заявку и какие документы для этого необходимы, можно ознакомиться в памятках: Сбербанк, Альфа-Банк, Открытие, Газпромбанк, Россельхозбанк, ПочтаБанк, Росбанк, ПСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внес изменения в указ об обеспечении вещевым имуществом военнослужащих, призванных на службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ из Иркутской области.

Читайте также: Мобилизованных в Приангарье обеспечат термоносками и резиновыми сапогами