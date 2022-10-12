Вашингтон, , 10:22 — REGNUM Складывающаяся в настоящее время вокруг конфликта на территории б. УССР ситуация является наиболее напряжённой со времен Карибского кризиса 1962 года. Об этом 11 октября заявил глава комитета по делам вооруженных сил (ВС) Сената Конгресса США Джек Рид, его слова приводит газета Politico.

29 октября 1962 года заседание Исполкома. Карибский кризис Cecil Stoughton

«Мы находимся в ситуации, которую не видели со времён Карибского кризиса», — сказал американский сенатор.

При этом он уточнил, что считает, что Вашингтону нужно поставить киевскому режиму больше средств для обеспечения безопасности воздушного пространства на контролируемой Киевом территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на японском острове Хоккайдо из-за отсутствия боеприпасов к американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS пришлось отменить совместные учения японских сухопутных сил и морской пехоты США.