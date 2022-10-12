Гуково, Ростовская область, 12 октября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Ростовской области следователи проводят проверку после гибели 47-летней женщины под рухнувшим деревом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 12 октября.

Pixabay.com Сломанное дерево

Трагедия случилась 11 октября на пешеходной части улицы Некрасова в Гуково. В результате обрушения дерева женщина получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия.

Следователи выясняют все обстоятельства и причины случившегося.