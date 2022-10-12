Иркутск, , 10:21 — REGNUM В Иркутской области мобилизованные могут зарегистрировать право на недвижимость за час, сообщает 12 октября телеграм-канал правительства региона. Совместная акция МФЦ и Росреестра в Приангарье стартовала 12 октября: кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость для мобилизованных будут проводиться в ускоренные сроки.

Мобилизация Мэр Братска Сергей Серебренников

При обращении в МФЦ нужно предъявить повестку в военкомат. Документы проверят, оформят и выдадут в течение часа.

«Такая инициатива родилась в нашем регионе, и мы ее, безусловно, поддерживаем. Сегодня очень важно делать все необходимое для того, чтобы снять с мобилизованных жителей Иркутской области груз каких-то бытовых вопросов, решение которых зависит от работы различных служб и ведомств. Если есть возможность ускорить выдачу документов, конечно, это нужно делать. А защитники страны сосредоточатся на других задачах, направленных на обеспечение безопасности всех жителей России», — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области начались выплаты мобилизованным жителям региона, рапоазмер выплаты составляет 100 тысяч рублей.

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