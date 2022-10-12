Луанда, , 10:19 — REGNUM Охват российско-ангольский спутник AngoSat-2, запуск которого запланирован на 12 октября, не ограничится только Анголой. Об этом заявил министр связи Анголы Мариу Оливейра.

Спутник Rtvslo.si

«Это коммуникационный спутник, он должен охватить не только Анголу, но и всю Африку», — подчеркнул в беседе с РИА Новости глава ведовства.

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Он уточнил, что речь идёт, в частности, о тех странах, которые граничат с Анголой, а также часть Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, первый спутник связи Анголы AngoSat-1 был запущен в декабре 2017 года с космодрома Байконур, однако специалисты потеряли связь со спутником из-за проблем с электропитанием космического аппарата. После этого Россия и Ангола заключили дополнительное соглашение по созданию нового спутника связи. Работы над аппаратом AngoSat-2 начались в августе 2018 года.

Космический аппарат, изготовленный специалистами Роскосмоса, предназначен для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания и высокоскоростного доступа в интернет. Он будет использоваться для контроля границ Анголы, в сельском хозяйстве и других сферах экономической деятельности.

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Запуск этого аппарата планировался на весну 2022 года, но из-за необходимости изготовления некоторых компонентов для спутника, которые должна была поставить французская компания Airbus, старт был перенесён. Подрядчик из Франции нарушил условия контракта и не поставил детали на фоне антироссийских санкций стран ЕС. Теперь старт ожидается 12 октября.