Луанда, 12 октября 2022, 10:19 — REGNUM Охват российско-ангольский спутник AngoSat-2, запуск которого запланирован на 12 октября, не ограничится только Анголой. Об этом заявил министр связи Анголы Мариу Оливейра.

Спутник
Спутник
Rtvslo.si

«Это коммуникационный спутник, он должен охватить не только Анголу, но и всю Африку», — подчеркнул в беседе с РИА Новости глава ведовства.

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Он уточнил, что речь идёт, в частности, о тех странах, которые граничат с Анголой, а также часть Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, первый спутник связи Анголы AngoSat-1 был запущен в декабре 2017 года с космодрома Байконур, однако специалисты потеряли связь со спутником из-за проблем с электропитанием космического аппарата. После этого Россия и Ангола заключили дополнительное соглашение по созданию нового спутника связи. Работы над аппаратом AngoSat-2 начались в августе 2018 года.

Космический аппарат, изготовленный специалистами Роскосмоса, предназначен для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания и высокоскоростного доступа в интернет. Он будет использоваться для контроля границ Анголы, в сельском хозяйстве и других сферах экономической деятельности.

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Запуск этого аппарата планировался на весну 2022 года, но из-за необходимости изготовления некоторых компонентов для спутника, которые должна была поставить французская компания Airbus, старт был перенесён. Подрядчик из Франции нарушил условия контракта и не поставил детали на фоне антироссийских санкций стран ЕС. Теперь старт ожидается 12 октября.