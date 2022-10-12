Биробиджан, 12 октября 2022, 10:38 — REGNUM Жители Биробиджана в Еврейской автономии теперь могут помогать военнослужащим через штаб #МыВместе. Также в регионе работает пункт приёма помощи для мобилизоыванных, сообщил телеграм-канал мэра города Максима Семёнова.
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Пункты действуют на базе местного отделения партии «Единая Россия» и МФЦ.
Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии будут собирать всё необходимое для мобилизованных, которых обучают на полигоне региона. С военнослужащими пообщался губернатор области Ростислав Гольдштейн.