Стокгольм, , 10:21 — REGNUM Переговоры между правыми партиями о формировании нового правительства Швеции до сих пор не завершены. Об этом 12 октября сообщает газета SvD.

Правительство Королевства Швеция Tage Olsin

Это означает, что лидер Умеренных Ульф Кристерссон не сможет представить какое-либо окончательное объявление о завершении переговорного процесса, когда он встретится с тальманом 12 октября в полдень по московскому времени.

Однако переговоры, похоже, продолжаются до «самого конца», до самой последней минуты, пишут журналисты. В половине десятого утра (московское время) в здание канцелярии Умеренных вошли несколько переговорщиков от других партий.

Согласно партийным источникам газеты GP, переговоры зашли в тупик, особенно между Шведскими демократами и Либералами.

Читайте ранее в этом сюжете: Карл Бильдт подтвердил, что намерен помогать новым властям Швеции