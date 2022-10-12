Красноярск, 12 октября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Студентов Красноярского государственного медицинского университета, чьи близкие родственники были мобилизованы в армию, освободят от оплаты за обучение на год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

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Решение об этом принял ректор учебного заведения Алексей Протопопов. По его словам, в вузе обучаются 32 студента, чьи отцы, братья или отчимы были призваны в рамках частичной мобилизации.

«Мы решили, что освободим таких студентов от оплаты на целый год. Тем, кто уже внес средства, мы вернем деньги обратно. Это наш вклад в поддержку семей, принимающих участие в специальной военной операции», — отметил ректор.

По словам депутата Заксобрания Красноярского края Ильи Зайцева («Единая Россия»), аналогичное решение принял ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев.

Учащимся в учебном заведении близким родственникам мобилизованных компенсируют оплату за обучение. Заявления будут принимать в приёмной проректора по молодежной политике.