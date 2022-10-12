Москва, 12 октября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Минздрав РФ продолжит работу по созданию новой медицинской инфраструктуры. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы РФ по охране здоровья заявил глава Минздрава РФМихаил Мурашко.

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«Продолжена будет работа по созданию новой инфраструктуры. С 2019 года идёт развитие детского здравоохранения. В настоящий момент продолжается строительство 16 объектов, из которых семь будет введено в эксплуатацию до конца 2022 года», — сказал Мурашко.

По его словам, всего с учётом программы модернизации первичного звена «с 2023 года по 2025 год будет создано и отремонтировано более восьми тысяч объектов регионального здравоохранения»: «Это, наверное, самая большая цифра за весь период».