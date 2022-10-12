Магас, 12 октября 2022, 10:18 — REGNUM Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял решение ежемесячно перечислять часть своей зарплаты в благотворительный фонд, созданный для поддержки мобилизованных и членов их семей.
Новая акция, по инициативе Калиматова, будет называться «Мехка маьл» («Благотворительность Родины»). Это доброе начинание поддержали представители органов власти. Руководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов, депутаты парламента, представители бизнеса будут самостоятельно принимать решение о сумме своих пожертвований.
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