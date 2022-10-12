Магас, 12 октября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял решение ежемесячно перечислять часть своей зарплаты в благотворительный фонд, созданный для поддержки мобилизованных и членов их семей.

Флаг Ингушетии

«Понимая, насколько важна наша поддержка тем, кто сегодня защищает целостность нашего государства, его интересы, принял решение ежемесячно перечислять часть своей зарплаты в Национальный фонд развития Ингушетии для оказания помощи мобилизованным и их семьям», — приводит слова руководителя республики его пресс-служба.

Новая акция, по инициативе Калиматова, будет называться «Мехка маьл» («Благотворительность Родины»). Это доброе начинание поддержали представители органов власти. Руководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов, депутаты парламента, представители бизнеса будут самостоятельно принимать решение о сумме своих пожертвований.