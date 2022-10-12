Пермь, , 10:17 — REGNUM В Перми 12 октября состоялось открытие Межрегионального экспортного форума «МЭФ-22». Мероприятие пройдёт в течение двух дней на площадке «Пермь Экспо», сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

В деловую программу форума включены лекции, бизнес-диалоги, мастер-классы от ведущих спикеров России и мира. На форуме обсудят актуальные темы внешнеэкономической деятельности (ВЭД): региональный опыт поддержки участников ВЭД, выстраивание новых логистических маршрутов в условиях ограничений, поиск поставщиков на альтернативных рынках, особенности работы на азиатских маркетплейсах. В частности, развитие сотрудничества будет рассматриваться на примере таких стран, как Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, Турция, Китай, Иран, страны Персидского залива, Индия и Африка.

Одним из ключевых мероприятий форума станет пленарное заседание. В нем примет участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, а также руководители профильных департаментов трех ведущих российских министерств, представители АО «Российский экспортный центр» и крупнейших компаний-экспортеров, эксперты по финансам и логистике. Заседание будет посвящено теме «Российские регионы и глобальные рынки: поддержка и развитие ВЭД в новых реалиях».