Иркутск, , 10:16 — REGNUM Два ФАПа возвели в Балаганском районе Иркутской области, сообщает Минздрав региона 12 октября. Новые медучреждения построены в деревне Метляева и в деревне Ташлыкова по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области».

ФАП Минздрав Приангарья

Фельдшерско-акушерские пункты представляют собой типовую модульную конструкцию с кабинетами приёма, смотровыми и прививочными кабинетами. В каждое медучреждение планируют провести интернет для телемедицинских консультаций.

Принимать пациентов в ФАПах планируют в конце года после получения лицензии.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Подволошино Катангского района Иркутской области проживают около 350 человек. Многие годы медицинскую помощь они получали в приспособленном здании 1925 года постройки.

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