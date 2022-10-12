Кемерово, 12 октября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Кемеровской области производством экипировки для мобилизованных занялись 11 предприятий. Об этом сообщил телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

«Уже 11 фабрик региона переориентировали производства под выпуск продукции для потребностей военнослужащих, — говорится в официальном сообщении. — Некоторые цеха перешли на работу в две смены, в кратчайшие сроки объём производства спальных мешков, балаклав, перчаток, тельняшек увеличен в три раза».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кузбассе внесены изменения в региональный закон «О транспортном налоге», которые предусматривают льготы для контрактников, добровольцев и мобилизованных участников специальной военной операции.

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