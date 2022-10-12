Тайбэй, , 10:22 — REGNUM Тайвань готов к дальнейшему укреплению связей с США ради поддержания мира и стабильности в регионе. Об этом глава тайваньской администрации Цай Инвэнь заявила 12 октября на встрече с делегацией американских конгрессменов.

Цай Инвэнь (сс) 總統府

Она отметила, что Тайбэй и Вашингтон — важные партнёры в сфере экономики и безопасности. Цай Инвэнь поблагодарила конгрессменов за их усилия и законодательные инициативы, которые помогают укреплять обороноспособность острова.

«Тайвань стремится усиливать взаимодействие с США и другими демократическими партнёрами, чтобы совместно отстаивать региональный мир и стабильность», — сказала глава администрации Тайваня на встрече, начало которой транслировали интернет-платформы.

Скоро стороны приступят к переговорам по Американо-тайваньской инициативе по торговле в XXI веке, также Тайбэй рассчитывает на подписание соглашения об избежании двойного налогообложения, которое улучшит возможности для инвестиций, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября четыре члена Конгресса США прибыли на Тайвань с трёхдневным необъявленным визитом.

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