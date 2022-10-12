Париж, , 10:14 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон должен отправиться в Ватикан, чтобы обсудить «мир» во всем мире с суверенным понтификом, сообщает Le Figaro.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Эммануэль Макрон встретится с Папой Франциском 24 октября в Риме, где президент Франции примет участие в международном форуме по вопросам мира. Встреча между двумя мужчинами, которая на данном этапе не была подтверждена Елисейским дворцом в Париже, станет третьей после встреч 2018 и 2021 годов.

Эммануэль Макрон также встретится со своим итальянским коллегой Серджио Маттареллой.

Мир и безотлагательность его построения, а также экологический и гуманитарный кризис, когда тысячи беженцев вынуждены покинуть свои земли, будут темами, которые будут обсуждаться во время 36-го форума по вопросам мира.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция усилит свое военное присутствие на восточном фланге НАТО.

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