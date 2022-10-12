Донецк, 12 октября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Город Часов Яр в ДНР, пока подконтрольный Киеву, покинули подразделения МЧС киевского режима. Об этом офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил 12 октября в своём телеграм-канале.

Народная милиция ЛНР Андрей Марочко

Он отметил, что «подразделения МЧС покинули населённый пункт Часов Яр». Наблюдается также массовый отток местного населения.

В конце сентября Марочко сообщил об отводе из Часова Яра пункта управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Киевские боевики постоянно несли потери, в том числе среди офицеров.

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