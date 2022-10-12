Санкт-Петербург, 12 октября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге раскрыли коррупционную схему выдачи военных билетов с категорией годности «В», сообщил 12 октября ИА REGNUM источник в правоохранительных органах. В неё был вовлечён сотрудник одного из военкоматов города.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Военный билет

Выйти на преступную схему правоохранительным органам удалось во время проверки военнообязанных с категорией годности «В». Она показала некоторую закономерность — у ряда граждан основанием для присвоения такой категории стала одна и та же болезнь. После чего в поле зрения полиции попал начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата Фрунзенского района Петербурга. По данным следствия, за 250 тыс. рублей и с помощью посредника потенциальный призывник получал документ с категорией, которая дает отсрочку от призыва.

«11 октября начальник отделения Фрунзенского военкомата был задержан. Сегодня утром оперативники провели обыск у представителя военкомата и изъяли цифровые носители информации, представляющие интерес для следствия», — добавил источник агентства.

На данный момент следствием возбуждены уголовные дела в отношении незаконного владельца военного билета — по статье 291 УК РФ («Дача взятки»), работника райвоенкомата — по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Также в ближайшее время процессуальное решение будет принято и в отношении посредника.

Кроме того, в полиции полагают, что к противоправной схеме могут быть причастны и медицинские работники. Также в правоохранительных органах считают, что выявленный факт — не единичный и просят призывников самостоятельно сообщить в дежурную часть УЭБиПК по телефону 573-72-75 о получении за деньги военного билета с категорией годности «В» и таким образом освободиться от уголовной ответственности за дачу взятки.