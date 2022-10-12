Москва, , 10:13 — REGNUM В России на лекарственное обеспечение будет выделено 67 млрд рублей. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы РФ по охране здоровья заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко Duma.gov.ru

«На лекарственное обеспечение будет направлено 67 млрд рублей плюс средства фонда «Круг добра» для детей. Из них 22,5 млрд — закупка вакцин в рамках нацкалендаря», — сказал Мурашко.

Также, по его словам, в 2023 году продолжатся мероприятия по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний: «Мы расширяем перечень препаратов для категории граждан с такими мероприятиями».

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