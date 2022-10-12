Донецк, 12 октября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Кировский район Донецка и населённый пункт Красный Партизан. Об этом 12 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведут обстрел

Уточняется, что обстрел Кировского района Донецка был произведён киевскими нацистами в 09:50 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 09:45 ВСУ выпустили пять снарядов калибра 152 мм по Красному Партизану.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили в Московском регионе диверсионно-террористические акты.