Москва, , 10:12 — REGNUM Здравоохранение остается в числе приоритетов бюджетной политики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября, об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

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Совокупные государственные расходы на здравоохранение в 2023 году составят 6,17 трлн рублей (4,1% от ВВП), в 2024 году — 6,5 трлн, в 2025 году — 6,8 трлн рублей.

Финансироваться отрасль будет из трех основных источников: федерального бюджета, бюджетов регионов и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) — основного источника покрытия расходов медицинских учреждений.

Расходы на госпрограмму «Развитие здравоохранения» в 2023 году вырастут до 1194 млрд рублей с последующим ростом в 2024 и 2025 годах. Расходы по нацпроекту «Здравоохранение» в 2023—2024 годах составят 309−310 млрд рублей, отметил Огуль. Снижение по сравнению с 2022 годом (372 млрд) обусловлено тем, что в 2024 году завершается реализация многих программ и проектов, реализуемых внутри нацпроекта: «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения», «Развитие экспорта медицинских услуг» и другие, пояснил парламентарий.

Как и в предыдущие годы, в 2023—2025 годах государство продолжит развивать первичное звено здравоохранения. По словам депутата, с 2023 года это направление будет финансироваться сразу по двум федеральным проектам: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (9,4 млрд в 2023 году), «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации». Последний был сформирован из региональных программ, на ее реализацию в 2023 и 2024 годах будет направлено по 90 млрд рублей, в 2025 году — 133 млрд рублей.

«Эти деньги пойдут на строительство, модернизацию и капремонт ФАПов и амбулаторий, закупку мобильных комплексов, медицинского оборудования и транспортных средств для медучреждений», — пояснил Огуль, подчеркнув, что именно развитие первичного звена сделает медицину доступной для каждого жителя страны.

На решение этой задачи будет «работать» и программа «Земский доктор», на которую в течение следующих трех лет будет ежегодно выделяться по 5,94 млрд рублей.

Парламентарий обратил внимание на то, что особое внимание будет уделено и помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими или хроническими заболеваниями. В 2023 году расходы государства на это направление вырастут до 144 млрд рублей (с 78,5 млрд в 2022 году), из которых более 40 млрд предназначены для Фонда помощи детям «Круг добра».

Вопросы к смете

В ходе дискуссии в Госдуме обратили внимание на то, что Минздрав решил сократить объем ассигнований на строительство и реконструкцию детских больниц, депутаты также хотят запросить у Минздрава детализацию расходов на лекарства для ВИЧ-инфицированных и пациентов с орфанными заболеваниями, а также планы по лечению гепатита С — во исполнение послания президента России.

«Также нас интересует, как будет финансироваться здравоохранение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и в какой стадии подготовки находится проект федерального закона об особенностях правового регулирования отношений в сфере охраны здоровья и обращения лекарственных средств на этих территориях», — рассказал Огуль.

Депутаты намерены обсудить с Минздравом РФ и проблему роста кредиторской задолженности медучреждений. По информации комитета по охране здоровья, эта проблема вновь появилась в целом ряде регионов из-за того, что средств, которые больницы получают из фонда ОМС по утвержденным тарифам, не хватает на покрытие всех расходов в связи с возросшими затратами.

«К сожалению, из-за роста цен, тарифов ЖКХ и прочих расходов, которые несут медучреждения, значительно она не улучшилась. Мы видим, что в бюджете ФОМС на 2023 и последующие годы запланирован рост субвенций территориальным фондам в среднем на 11%, и это хорошая новость. Вопрос в том, достаточно ли этого для того, чтобы больницы перестали накапливать кредиторку. Также не понятно, за счет чего они будут «расшивать» уже накопившиеся долги. Все эти вопросы мы будем прорабатывать с Минздравом в ходе дальнейшей работы над бюджетом», — сказал Огуль.

Особое внимание депутаты намерены уделить и лечению больных сахарным диабетом. Парламентарий отметил, что в 2023 году федеральный бюджет получит дополнительные доходы в размере 35 млрд рублей от введения акцизов на сахаросодержащие напитки. Эти деньги уже решено направить на борьбу с сахарным диабетом. В связи с этим комитет по охране здоровья запросил у Минздрава более подробную информацию.

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