Благовещенск, 12 октября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Свободном в Амурской области задержали несовершеннолетнего, который управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Иномарка сначала пыталась скрыться от сотрудников Госавоинспекции, а потом попала в ДТП, сообщил телеграм-канал kriminalblag.

УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти ДТП

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Водитель наехал на дорожный знак. Ранее 15-летний школьник также допустил наезд автомобиля на забор, после чего его попытались остановить сотрудники ГИБДД. Манёвры подросток совершал на автомобиле Toyota.

Сведения о происшествии переданы в отдел по делам несовершеннолетних. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке полиция проводит проверку после появления в интернете видео, как группа несовершеннолетних избивает подростка. Драка произошла недалеко от школы.