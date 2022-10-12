Чита, , 10:11 — REGNUM С начала 2022 года в Забайкалье зарегистрировано 169 преступлений по статье 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию»), что на четверть меньше аналогичного показателя прошлого года (226), сообщает 12 октября телеграм-канал прокуратуры региона.

Криминал, Хулиган Иван Шилов © ИА REGNUM

В целом по России количество таких преступлений возросло на 20,2%, по Дальневосточному федеральному округу — на 9,2%.

Наибольшее число зарегистрированных преступлений наблюдается в Улетовском (13), Шилкинском (13), Забайкальском (12), Оловяннинском (10) и Чернышевском (10) районах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отмечалось, что с начала 2022 года в Забайкалье возросло количество IT-преступлений (с 2507 до 2567, на 2,3%), что противоречит общероссийской (-6,9%) и окружной (-11,8%) тенденции.

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