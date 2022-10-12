Магадан, , 10:08 — REGNUM В Магаданской области по программе «1000 дворов» ремонтируют 17 территорий в восьми муниципалитетах, сообщили в правительстве региона.

Детская горка Галина Огаркова

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Так, уже завершены работы в Хасынском, Тенькинском, Сусуманском, Омсукчанском городских округах, идёт приёмка дворов в Ольском, Ягоднинском, Среднеканском округах и трёх в Магадане.

Устанавливаются детские площадки, рассчитанные на разные возрастные группы, современные спортивные площадки и площадки для отдыха взрослых.

Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае отремонтировали первую территорию, благоустроенную по программе «1000 дворов».