Москва, 12 октября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Из-за санкций Европейского союза многие отрасли в России действительно оказались под ударом, утратив возможность импортировать сырье, материалы, комплектующие из-за рубежа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявила доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финуниверситета при правительстве РФ Любовь Хрустова. Так она прокомментировала высказывание председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что введенные Евросоюзом экспортные запреты «очень сильно повлияли на экономику России».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Высказывание председателя Еврокомиссии о существенном влиянии экспортных запретов на экономику России выглядит спорным, — сказала Хрустова. — Многие отрасли России действительно оказались под ударом, утратив возможность импортировать сырье, материалы, комплектующие из-за рубежа. Некоторые индустрии демонстрируют существенный спад. Так, автомобилестроение упало приблизительно на 60%, по данным Министерства промышленности и торговли РФ».

Однако, как полагает Хрустова, нельзя говорить исключительно о негативной стороне вопроса — санкционные ограничения дали толчок к поиску альтернатив в части источников поставок комплектующих, в том числе в сфере высокотехнологичной продукции, а также вызвали рост интереса к развитию российских разработок.

«Критичным вопросом выступает длительный срок, необходимый для создания собственных продуктов и комплектующих, не уступающих по качеству зарубежным аналогам. Однако при должном уровне государственной поддержки требуемый временной период может существенно сократиться», — сказала Хрустова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хрустова рассказала, будет ли опасен для российской экономики новый пакет европейских санкций.