Оренбург, 12 октября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Оренбургскую область поступила третья партия вакцины против гриппа. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

Область получила препарат «Совигрипп» для иммунизации взрослого населения в количестве 341,3 тыс. доз. Это позволит с учётом предыдущих поставок защитить от гриппа 661 тыс. человек.

Стоит отметить, в рамках национального календаря профилактических прививок вакцинировано 485 тыс. оренбуржцев, в том числе 170 тыс. детей. За счет дополнительных источников финансирования привито 4,7 тыс. человек. В настоящее время защиту против гриппа получили 25,4% населения Оренбуржья.