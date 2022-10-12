Москва, 12 октября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ предотвратили в Московском регионе диверсионно-террористические акты, сообщили 12 октября в ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Пресечена подготовка специальными службами [киевского режима] диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе», — говорится в заявлении ведомства.

Задержан подозреваемый — гражданин государственного образования на территории бывш. УССР.

Для проведения теракта планировалось использовать ПЗРК «Игла», который задержанный по заданию СБУ ввёз в Россию из Эстонии.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении оружия организованной группой (часть 4 статьи 222 УК РФ), проверяется причастность к другим преступлениям.