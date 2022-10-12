Стокгольм, 12 октября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Элизабет Свантессон (Умеренные), которая, как ожидается, станет следующем министром финансов Швеции в новом правительстве, ранее высказывалась против абортов. Однако теперь она придерживается другой точки зрения, пишет газета GP.

Esquilo Элизабет Свантессон. Официальный представитель Умеренных по вопросам политики и экономики

В роли секретаря в движении «Скажи да жизни» в 90-х она выступала против абортов. В электронном письме газете Свантессон пишет, что дистанцируется от своих предыдущих заявлений.

«Конечно, я поддерживаю право на аборт. Я и Умеренные также считаем, что это должно быть защищено конституционными законами», — отметила политик.

Журналисты напоминают, что все партии в риксдаге Швеции сегодня поддерживают законодательство об абортах, но среди Шведских демократов и Христианских демократов есть политики, которые, среди прочего, ставят под сомнение сроки аборта.