Иркутск, 12 октября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области обеспокоено числом ДТП, совершенных при участии нетрезвых водителей. Как сообщает 12 октября телеграм-канал ведомства, за 9 месяцев 2022 года на территории Иркутска и прилегающих посёлков произошло 69 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. В результате этих автоаварий 100 человек получили различные травмы и увечья, 8 участников дорожного движения погибли.

Пьяный водитель

Анализ происшествий показывает, что большинство подобных ДТП произошло в вечернее и ночное время в пятницу и в выходные дни недели.

С начала 2022 года в ходе осуществления контрольно-надзорной деятельности экипажами ДПС выявлено и привлечено к административной ответственности за управление в состоянии опьянения 2419 водителей. 463 уголовных материала направлено в судебные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 по 9 октября на территории Иркутской области произошло 43 аварии, в которых 6 человек погибли, 49 человек получили травмы различной степени тяжести.

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