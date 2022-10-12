Москва, 12 октября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Проверку по факту нарушения прав ветерана труда в Волгоградской области поставил на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет

В телесюжете на одном из федеральных каналов 11 октября рассказали о 90-летнем жителе Волгограда, которому угрожают соседи. Журналисты сообщили о бездействии сотрудников полиции, кроме того, дом, в котором проживает пенсионер, признан аварийным, однако местные власти не решают вопрос с переселением ветерана труда.

В региональном СК начали процессуальную проверку по изложенным фактам. Глава Следкома поручил доложить ему о ходе проверки, контролировать которую будут в центральном аппарате ведомства.