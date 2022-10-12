Стокгольм, 12 октября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. 12 октября лидер Умеренных Ульф Кристерссон встретится с тальманом риксдага и представит отчет о ходе переговоров по формированию правительства Швеции. Как предсказывает политический обозреватель телеканала SVTЭлизабет Марморштейн, скорее всего, Кристерссон не решится объявить, что переговоры завершены и попросит еще времени.

Цитата из видео на svtplay.se Элизабет Марморштейн, журналист агенства SVT

В ночь на 12 октября лидер Либералов Йохан Персон заявил, что переговоры все еще продолжаются.

Если партии придут к консенсусу, Кристерссон сможет сказать, какие партии войдут в состав его правительства и что он готов к тому, чтобы тальман Андреас Норлен вынес вопрос об избрании нового премьер-министра Швеции на голосование.

«Но я, наверное, больше склоняюсь к тому, что на самом деле переговоры не завершены … И тогда в этом случае месседж будет, что стороны очень близки, но не совсем достигли соглашения», — дала прогноз Марморштейн.